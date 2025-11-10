Lundi 10 Novembre 2025
Budget de la Sécu : l'Assemblée veut instaurer la transparence sur le prix des médicaments

Publié le 10/11/2025 - 15:02
Mis à jour le 10/11/2025 - 11:24

Les députés ont adopté vendredi 7 novembre 2025 un amendement visant à rendre public les prix réels des médicaments et les remises accordées par les entreprises pharmaceutiques à l'Etat, dans le cadre du projet de budget de la Sécurité sociale.

© Thomas M / stagiaire mCi
© Thomas M / stagiaire mCi

Cet amendement a été adopté par l'ensemble de la gauche et par l'extrême-droite, contre l'avis du gouvernement.

Pour Hendrik Davi (groupe écologiste), à l'origine de cet amendement, il s'agit d'une "mesure de transparence absolument indispensable" : elle doit "permettre enfin un contrôle public et démocratique sur une dépense en médicaments financée par la solidarité nationale".

Les prix des médicaments et dispositifs médicaux remboursables par la Sécurité sociale sont négociés entre les entreprises pharmaceutiques et le Comité économique des produits de santé (CEPS), un organisme interministériel sous triple tutelle (ministère de la Santé, de l'Economie et des Comptes publics). Ces prix sont publiés au Journal officiel, mais ils ne correspondent pas à ceux réellement payés par l'Assurance maladie, qui bénéficie de remises confidentielles, négociées par le CEPS auprès des laboratoires. Ces remises représenteraient 9 milliards d'euros en 2024, selon les chiffres évoqués lors du débat.

Cela relève du "secret des affaires", a souligné la ministre de la Santé Stéphanie Rist. "Cela nous permet d'avoir des remises", a-t-elle ajouté, pointant le risque de devoir payer des prix plus élevés si le montant des remises ne peut rester confidentiel.

Le médicament représente un marché de plus de 36 milliards d'euros en France. Il constitue un poste majeur de dépense publique.

(Source AFP)

assemblée nationale médicament pharmacie

Publié le 10 novembre à 15h02 par Hélène L.
Economie

Franche-Comté
Economie
Quoi de 9 ?

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

QUOI DE 9 ? • Alors que l’hiver approche à grands pas, la Maison laGrange dévoile ses nouveautés pleines de douceur et de caractère pour se réchauffer avec style. Au programme : des infusions gourmandes bio aux saveurs inédites comme « Tarte Tatin » ou « Cho Coco Menthe », à savourer grâce au duo ÉcoFiltre & mug laGrange. Et, bien sûr, l’incontournable calendrier de l’Avent, qui réservent chaque année leur lot de surprises aromatiques !

café calendrier de l'avent maison laGrange meilleur ouvrier de france noël nouvelle infusion “Tarte Tatin” quoi de 9 thé
Publié le 10 novembre à 07h00 par Macommune.info
Dijon
Economie

Mois de l’Économie sociale et solidaire en Bourgogne-Franche-Comté, c’est parti !

La CRESS Bourgogne-Franche-Comté a donné le 5 novembre dernier, à Dijon, le coup d’envoi du Mois de l’Économie sociale et solidaire (ESS) 2025, marquant le début d’un mois consacré à la promotion et au développement d’un modèle économique fondé sur la coopération, la solidarité et l’innovation sociale.

économie sociale et solidaire
Publié le 7 novembre à 15h52 par Alexane
Besançon
Economie

Le Néon Comtois, où l'art de manier les décorations lumineuses...

Maxime Sutter est fabricant de décorations lumineuses d'intérieur en néon-led à Besançon. Depuis son atelier situé à Hop hop hop, il confectionne des modèles originaux mais également des projets sur-mesure à destination des particuliers et des professionnels. De nombreux professionnels ont notamment déjà fait appel à ses services pour mettre en lumière leurs projets. Il commercialise ses réalisations conçues à Besançon depuis son site internet Le Néon comtois

artisanat commerce hôp hop hop néon
Publié le 6 novembre à 17h36 par Elodie Retrouvey
Métabief
Culture Economie

Festival de la Paille : une dernière danse en 2026 avant de tirer sa révérence

Après un quart de siècle d’histoire, le festival de la Paille vivra finalement sa dernière édition en 2026. Face aux coûts de production de plus en plus élevés et à la diminution de leurs recettes, le Collectif Organisation en charge du festival est arrivé à la décision "lucide" de vivre un dernier été les 24 et 25 juillet prochain à Métabief. Pour autant, pas question de nostalgie, ni de se morfondre, le festival de La Paille 2026 sera "une apothéose, une célébration vivante, impertinente et lumineuse" promettent les organisateurs… qui envisagent déjà de renaître sous d’autres formes en 2027. 

budget collectif organisation festival de la paille métabief musique
Publié le 9 novembre à 15h00 par Elodie Retrouvey
CÔTE D'OR (21)
Economie Politique

Océane Godard dénonce l’implantation de Shein à Dijon : “le symptôme criant de l’abandon de nos valeurs”

L’ouverture prochaine d’un magasin Shein dans le centre-ville de Dijon provoque de vives réactions politiques. La députée de la Côte-d’Or, Océane Godard (PS), a publié le 4 novembre 2025 un communiqué dans lequel elle dénonce "un symbole de la faiblesse politique de l’Union Européenne et une menace pour nos territoires".

chine commerce magasin océane godard shein
Publié le 5 novembre à 10h00 par Alexane
Besançon
Economie

L’Alpage, un nouveau restaurant spécialisé dans les fondues suisses à Besançon

Situé au 52 Faubourg Rivotte à Besançon, l’Alpage a pris la place de l’enseigne "Lulu Muc et le Lapin". Pris d’assaut, le restaurant a ouvert le 15 octobre 2025, soit deux jours avant la date prévue… Au menu ? Fondues suisses, plateaux de charcuterie, salade et poulpe pour les audacieux…

fondue fondue suisse L'alpage nouveau restaurant
Publié le 8 novembre à 14h00 par Hélène L.
DOUBS (25)
Economie

Grande exposition du Fabriqué en France : quelles entreprises représenteront la Bourgogne Franche-Comté à l’Elysée ?

Huit entreprises de chaque département de Bourgogne Franche-Comté représenteront leur territoire et l’excellence du savoir-faire français lors de la Grand exposition du Fabriqué en France les 15 et 16 novembre 2025 au palais de l’Elysée à Paris.
 

grande exposition du fabriqué en france palais de l'Elysée psp peugeot saveurs
Publié le 4 novembre à 17h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Arnaud Marthey reprend la présidence de l’AER Bourgogne-Franche-Comté

Lundi 3 novembre 2025, à l’issue du conseil d'administration de l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté (AER BFC) et d’une visite de l’entreprise Cryla située à Besançon, le président de Région, Jérôme Durain, et le président de l'AER BFC, nouvellement élu, ont rappelé les orientations et les enjeux en matière de développement économique ainsi que le rôle de l'AER BFC dans la mise en œuvre de la politique économique régionale.

Agence économique régionale entreprises industrie jerome durain region bourgogne franche-comte
Publié le 4 novembre à 16h30 par Elodie Retrouvey

