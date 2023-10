Budget participatif saison 2 : appel aux idées et projets pour améliorer Besançon

Après le succès de la première saison du budget participatif qui avait permis à 2.667 personnes de voter pour les quelques 119 projets déposés. La Ville de Besançon a choisi de renouveler l’opération pour une deuxième saison.

Face au constat de l’augmentation de l’abstention, pour Kevin Bertagnoli, cette opération est avant tout un moyen "de mobiliser les habitants autrement que par un vote tous les 6 ans". L’année dernière, "près de 77% des votants à cette première saison étaient des gens qui n’ont jamais pris part à des temps de participation de la ville. Pour 68% de ces votants il s’agissait de leur premier engagement collectif". Le budget participatif a donc permis à la municipalité de "toucher les publics que l’on n'avait pas l’habitude d’avoir".

Le budget participatif c’est quoi ?

Le budget participatif c’est la possibilité donnée à tous les Bisontines et Bisontins à partir de 16 ans et à titre individuel ou réunis en collectif, de soumettre des idées de projets visant à améliorer la ville. Peuvent également soumettre un projet, les contribuables locaux (commerçants, artisans…) les étudiants et apprentis des établissements scolaires bisontins et les associations dont le siège social se situe à Besançon. Les projets retenus seront ensuite votés par les Bisontines et les Bisontins.

Les projets proposés doivent être d’intérêt général, rentrer dans les dépenses d’investissement et d’un coût maximum de 100.000€. Ceux-ci sont à déposer via un formulaire en LIGNE ou en version papier dans un accueil mairie, dans une maison de quartier municipale ou associative ou directement auprès du service Démocratie participative de la ville (27 rue Alfred Sancey).

Jusqu’au 17 décembre 2023 pour déposer un projet

Les projets retenus seront financés par la collectivité "dans la limite de l’enveloppe financière attribuée de 250.000€" rappelle Kevin Bertagnoli. Pour cette saison 2, les candidatures sont ouvertes depuis le 14 octobre dernier et jusqu’au 17 décembre 2023. La phase de vote des projets retenus aura lieu du 11 mai au 11 juin 2024.

Parmi les projets lauréats de l’année dernière : aménagement de mobiliers urbains pour le parc Micaud, désimpérméabilisation de la place des Tilleuls ou encore installations de cendriers ludiques. Ceux-ci sont actuellement en cours de conception.

Une évaluation faite avec les services, porteurs de projets et votants (entre 400 et 500 votants) du premier budget participatif a permis de mettre en avant que 93% des votants et 75% des porteurs de projets étaient satisfaits. "On voit aussi que ça permet de recréer une forme de confiance en la démocratie et en l’action et le dialogue municipal" a ajouté Kevin Bertagnoli.

Plus d'attention sur les jeunes et les personnes en situation de handicap

De cette évaluation, la Ville a pu tirer des enseignements afin d’apporter des améliorations au budget participatif de cette deuxième saison. Ainsi, la "phase d’appel à idées" sera élargie à 9 semaines pour permettre aux habitants de "murir leurs projets". Les porteurs de projet "souhaitaient également avoir plus d’accompagnement de la part des services". La Ville proposera donc "un événement qui aura lieu le 18 novembre à la salle Proudhon du Kursaal pour aider les habitants à concrétiser leurs projets dans le but de les soumettre au budget participatif".

Autre souhait, celui de travailler davantage l’inclusion de l’ensemble des publics. Plus d’attention sera ainsi porter aux personnes en situation de handicap et les publics jeunes (16-25 ans).

Enfin, en novembre, lors du prochain conseil municipal, Kevin Bertagnoli proposera de rejoindre le réseau national des budgets participatif "pour améliorer l’outil en partageant les bonnes pratiques et retour d’expérience".