Cadeau #10 : une bande dessinée ou un manga chez BD Fugue

Choisir la bonne bande dessinée ou le bon manga à offrir pour Noël peut s'avérer compliqué ! Les sorties sont régulières et il peut être difficile, pour une personne non-initiée, d'allier surprise, nouveauté et qualité.

Pour vous aider, BD Fugue a sélectionné un coup de cœur BD et un coup de cœur manga, "qui devrait plaire au plus grand nombre" !

Bande-dessinée :

Le Serpent et le Coyote (de Xavier Matz)

USA, 1970. Joe est un sympathique retraité en balade dans le Far West américain. Au cours de ses tribulations en camping-car, il fait de surprenantes rencontres : un petit coyote, des agents du FBI, un U. S. Marshal pas forcément bienveillant, des crapules locales, d'anciens amis plus ou moins fréquentables, ... Mais Joe n'est pas qu'un inoffensif promeneur. L'espérance de vie a tendance à chuter dangereusement quand on croise sa route...

Road movie, western moderne, Le Serpent et le Coyote vous fait aller de surprise en surprise et évoque un moment particulier de l'histoire des États-Unis. En route !

Prix : 23,50 €

Manga :

Les Amants Sacrifiés (de Masasumi Kakizaki)

Trahir son pays ou protéger son mari ? Le destin d'une Japonaise hors norme prise dans les tumultes de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 40, aux portes de la guerre, le Japon s'enfonce dans la dictature et ferme ses frontières. Dans ce contexte, l'entreprise de commerce international Fukuhara peine à maintenir son activité. Son président, le charismatique Yusaku, décide de chercher de nouveaux canaux d'approvisionnement en Mandchourie, province du nord de la Chine passée sous la coupe japonaise et présentée comme une terre d'abondance... Malgré l'inquiétude de sa femme, Satoko, il embarque dans un voyage de plusieurs mois avec son neveu Fumio. À leur retour, Satoko sent un changement... pire, l'odeur du secret. Fumio s'éloigne brusquement, et Yusaku annonce à son épouse qu'il compte arranger leur départ aux États-Unis, ennemi en puissance du Japon...

Que leur est-il arrivé durant leur excursion en terrain conquis ? Après l'horreur dans Hideout et le western dans Green Blood, Masasumi Kakizaki s'attelle à la romance historique dans cette adaptation du film de Kiyoshi Kurosawa.

Prix : 9,95 € (tome 1 sur 2, le second n'est pas encore paru en France)

Infos +