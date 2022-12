Cadeau #7 : une console de jeu rétro chez Backingame, pour les nostalgiques

CALENDRIER DE L'AVENT • Du 1er au 24 décembre, maCommune.info vous propose une idée cadeau par jour pour Noël ! Pour vous aider à faire votre choix, nous sommes allés à la rencontre des commerçants bisontins. En ce mercredi 7 décembre, "Backingame", boutique de jeux vidéo située 2 place François d'Abbans, vous présente sa sélection de consoles et jeux rétro, qui devraient rappeler de bons souvenirs aux anciens gamers.

Un de vos proche joue aux jeux-vidéo ? Pourquoi ne pas tenter de réveiller l'âme d'enfant qui sommeille en lui en optant pour idée cadeau nostalgique ?

Si Backingame propose des produits de dernière génération, l'arrière de la boutique est quant à elle réservée aux amateurs de Super Nintendo, Saturn, Dreamcast et autres Playstation. Ces produits d'occasion, anciens, plus ou moins rares et toujours fonctionnels, sont proposées avec une bonne diversité de jeux compatibles avec les plateformes en question.

L'occasion de faire plaisir aux vieux gamers, et de faire découvrir les joies du rétrogaming aux plus jeunes ! En cas de question, le gérant se fera un plaisir de vous aiguiller !

Prix : variable (en fonction de la console et des jeux choisis)

