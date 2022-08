Canicule : les dÃ©chetteries du Sybert adaptent leurs horaires d’ouverture

Les épisodes de fortes chaleurs se multiplient. Pour le confort des usagers et la sécurité de son personnel, le Sybert informe qu'il adaptera les horaires d’ouverture des déchetteries en fonction des alertes Météo France liées aux épisodes caniculaires. Ce sera la cas ce mercredi 3 et jeudi 4 août 2022.

De manière permanente, des horaires spécifiques aux alertes orange et rouge sont mis en place.

Les jours d'ouverture resteront quant à eux inchangés, sauf cas de force majeure. "Le principe consiste en une ouverture et une fermeture plus précoces pour éviter l'exposition du public et du personnel aux pics de chaleur de la journée", explique le Sybert.

En cas d'alerte vigilance rouge canicule, toutes les déchetteries ouvertes habituellement la matinée ou la journée concernée fermeront à 12h. Celles ouvertes habituellement uniquement l’après-midi resteront fermées.

Vous pouvez retrouver le détail des aménagements d'horaires selon chaque déchetterie et chaque niveau d'alerte sur le site du SYBERT sur sa page déchetteries ainsi qu'à travers un affichage sur chacune des déchetteries.

En cas d'alerte orange canicule :

En cas d'alerte rouge canicule :