Carte scolaire 2024 : les fermetures et ouvertures de classe prévues dans le Doubs

Le syndicat Unsa 25 a dévoilé la liste des fermetures et ouvertures de classes prévues dans l’académie de Besançon pour la rentrée prochaine. Au total, 70 fermetures de classes sont annoncées et 18 ouvertures dans le premier degré. Le Doubs devrait également perdre 758 élèves et 28 postes en 2024.