Championnat Grand-Est de touch rugby : les Eagles de Besançon à la 2e place

C’est très tôt dans la matinée du samedi 17 février que l’équipe bisontine de touch (un sport dérivé du rugby), s’est retrouvée pour aller disputer le championnat Grand-Est à Strasbourg. Les matchs de vingt minutes, séparés par une mi-temps, ont permis aux quatre équipes présentes de s’affronter dans des matchs aller-retour. Le championnat a également réuni une équipe de Colmar et deux équipes strasbourgeoises.

En fin de journée et à l’issue des six matchs, les Eagles de Besançon ont remporté un total de 10 points, classant la Franche-Comté à la seconde place. Avec seulement deux points d’avance sur les Bisontins, l'équipe de Strasbourg a mèné le championnat après la deuxième journée de rencontre. La seconde équipe de Strasbourg et celle de Colmar ont terminé respectivement à la 3e et la 4e place du classement.

Avec trois victoires, un nul et deux défaites, les Bisontins ont montré qu’ils avaient le niveau pour bien figurer dans la ligue. Rendez-vous le 27 avril prochain à domicile pour une troisième et dernière journée décisive.

