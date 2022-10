Changement climatique : la Région Bourgogne-Franche-Comté s’engage à l’échelle européenne 

Cette charte rassemble à l’échelle européenne les collectivités et communautés s’inscrivant dans le cadre de la Mission adaptation au changement climatique de l’Union européenne, portée par la Commission européenne et le Comité des régions.

Plus de 215 régions et villes sont ainsi mobilisées. La Région Bourgogne-Franche-Comté est aux côtés d’autres signataires français dont la Région Nouvelle Aquitaine ou la Ville de Paris.

La charte couvre largement les sujets de coopération, de mobilisation de ressources dédiées à l’adaptation au changement climatique. Dans un communiqué, la Région Bourgogne Franche-Comté explique que "l’engagement dans cette charte permettra également de conduire des actions de recherche et d’innovation pour la résilience au changement climatique, via des financements européens spécifiques. L’implication des citoyens, entreprises, organismes de recherche et association dans le processus est également un facteur clé de la réussite de la démarche, et un des axes fort de l’engagement régional."

La Région Bourgogne-Franche-Comté parmi les "plus volontaires"

En signant cette charte, la Région Bourgogne-Franche-Comté affirme sa volonté de "coopérer et d’harmoniser ses intentions avec celles d’autres signataires, de mobiliser des ressources, de déployer des activités dans son territoire pour atteindre les objectifs en matière d’adaptation, de conduire des actions de recherche et d'innovation pour la résilience au changement climatique."

Cette signature intervient au lendemain du lancement du programme FEDER FSE+ 21-27, dans le cadre duquel la Région consacre 38% des crédits à l’objectif "Climat", et se positionne ainsi parmi les régions françaises "les plus volontaires" pour lutter, grâce aux fonds européens, contre le réchauffement climatique à travers des actions de réhabilitation énergétique des bâtiments, le développement des énergies renouvelables et de la mobilité durable.

Infos +

Par ailleurs, en juin dernier, la Bourgogne-Franche-Comté a créé un Groupe Régional d'Adaptation au Changement Climatique (GRACC). Ce groupe rassemble la Région Bourgogne-Franche-Comté, la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté (à travers la Dreal et la Draaf), l'Ademe, les agences de l'eau, l'Office français pour la biodiversité et l’Agence régionale de santé. Son objectif est d’"adapter le territoire au changement climatique en coordonnant des actions portées en propre ou par les acteurs du territoire".



(Communiqué)