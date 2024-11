Changements climatiques : à Métabief, un projet européen pour donner un coup de pouce à la station

À Métabief, les 10 et 11 octobre 2024, les 14 représentants des six pays alpins (France, Autriche, Slovénie, Italie, Allemagne et Suisse) du projet européen Interreg BeyondSnow, dont le Syndicat mixte du Mont d'Or - Station de Métabief, se sont réunis pour leur réunion semestriel. Le projet BeyondSnow a pour but d'aider les destinations de moyenne montagne à relever les défis posés par le changement climatique.

Le Syndicat mixte du Mont d'Or - Station de Métabief est intégré au projet BeyondSnowdepuis depuis novembre 2022.

L’ensemble des actions et mesures entreprises par le SMMO – Station de Métabief dans le cadre de sa transition ont pu être partagées avec les acteurs européens. Aussi, lors de ces deux jours à Métabief, deux rapports importants conçus pour aider les destinations alpines de moyenne montagne à s'adapter aux impacts croissants du changement climatique ont été présentés.

Avec l'augmentation des températures, des précipitations plus imprévisibles et des périodes d’enneigement plus courtes, toutes les destinations touristiques européennes de moyenne montagne sont confrontées à d’importantes difficultés économiques et environnementales. D’ailleurs, et pour rappel, le Syndicat mixte du Mont d’Or - station Métabief avait annoncé le 13 septembre dernier la fermeture de 30% de son domaine skiable à la saison prochaine, ce qui avait provoqué un tollé.

"Offrir aux destinations alpines des conseils pratiques et fondés sur des preuves"

Le rapport sur l'adaptation donne un aperçu des stratégies actuelles et des méthodes innovantes pour les destinations. Parallèlement, le modèle d'adaptation et de résilience (RAM) présente une approche structurée permettant d'évaluer la vulnérabilité de ces destinations et d'identifier des mesures concrètes pour un territoire plus résilient.

”Le modèle d'adaptation et de résilience (RAM) est un résultat important du projet BeyondSnow, qui vise à aider les destinations de moyenne montagne à évaluer leur résilience actuelle”, selon le SMMO – Station de Métabief. En examinant des éléments tels que l'exposition au changement climatique, les outils de gouvernance et l'infrastructure touristique, ”le RAM offre aux territoires une image claire de leurs forces et de leurs faiblesses”, est-il observé.

Il constitue le cadre conceptuel du futur outil numérique d’aide à la décision en matière de résilience (RDMDT), une autre ressource que le projet doit délivrer. Cette méthode fondée sur les données permet aux décideurs de prioriser les actions et d'allouer les ressources de manière efficace, en veillant à ce que leurs destinations soient mieux préparées à relever les défis climatiques à venir.

Pour Andrea Omizzolo, d'Eurac Research (Bolzano, Italie), partenaire pilote de BeyondSnow, ”le rapport d'adaptation et le RAM sont conçus pour offrir aux destinations alpines des conseils pratiques et fondés sur des preuves, alors qu'elles naviguent dans les complexités du changement climatique. Ces ressources sont essentielles pour favoriser la résilience à long terme face au changement climatique”.

Les perspectives

Selon le SMMO – Station de Métabief, "le lancement du Rapport d'adaptation et du RAM représente une avancée significative dans la mission du projet BeyondSnow visant à renforcer la résilience climatique dans la région alpine". En offrant gratuitement ces ressources utilisables par tous, le projet cherche à faciliter l’élaboration des stratégies d'adaptation dans un cadre démocratique, et à permettre aux destinations de moyenne montagne de prendre des mesures proactives en faveur de la résilience de leurs territoires et de la soutenabilité de leurs modèles.

(Communiqué)