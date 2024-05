Charnier de renards : le lieutenant de louveterie condamné à 1.000 € d’amende

C’en est trop pour l’association One Voice qui déplore la "sanction faible" du lieutenant de louveterie à l’origine du charnier de renards découvert en mars dernier dans le Jura. L’audience s’est tenue jeudi 23 mai 2024 à Besançon.

Les images avaient choqué nombre d’internautes… D’abord diffusées par un pêcheur ayant découvert le charnier, elles avaient rapidement été relayées et avaient fait le tour de la toile. Une plainte avait été déposée par le centre Athénas et l’association militante One Voice. Une enquête avait été ouverte.

Une audience jeudi à Besançon

Suite à un arrêté municipal autorisant le prélèvement de renards, le lieutenant de louveterie avait abandonné des dizaines de renards morts au bord d’une rivière. Le préfet du Jura avait ensuite demandé l'évacuation des cadavres et leur prise en charge par une filière spécialisée, et ordonné administrativement le retrait conservatoire de l'agrément du louvetier concerné.

Ce jeudi, le louvetier a été condamné à 1.000€ d’amende, dont 500€ avec sursis, selon One Voice. Une sanction faible, mais dont l'association considère qu'elle a toutefois "le mérite d’exister" et qui "envoie un message clair à tous ceux qui considèrent la nature comme une poubelle et les animaux comme des déchets".

L’association appelle le public à signer sa pétition pour retirer les renards de la liste des "ESOD" ( Espèces Susceptibles d'Occasionner des Dégâts) et exiger une "réforme radicale de la chasse".