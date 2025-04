Chloé M. rend hommage à sa sœur avec un nouveau slam, "Petite Sœur”

L’artiste jurassienne Chloé M. a dévoilé le 4 avril 2025 son nouveau titre Petite Sœur, accompagné d’un clip tourné dans sa ville natale de Dole. Ce morceau intimiste et sensible est bien plus qu’un simple slam : c’est une lettre ouverte, un hommage vibrant à celle qui lui a ouvert les portes de cet art en 2012.

”C’est une chanson dédiée à ma sœur car c’est grâce à elle en 2012 que j’ai découvert le slam?”, explique Chloé M. Ce nouveau titre marque une étape personnelle et artistique pour la slameuse, dans un style qui n’est pas sans rappeler des artistes tels que Ben Mazué ou Suzane. Au fil des mots, entre nostalgie, tendresse et fierté, elle célèbre le lien indéfectible entre deux sœurs.

Sur une mélodie au piano douce, enrichie progressivement de batterie et de violon, Petite Sœur gagne en intensité jusqu’à devenir une véritable déclaration d’amour fraternel. Le clip, filmé à Dole, renforce encore ce sentiment de retour aux sources, à l’intime, au vrai.

Des ateliers slam avec la jeunesse

Mais Chloé M. ne s’arrête pas là. En parallèle de ses créations musicales, elle s’engage activement sur le terrain, notamment auprès des jeunes. ”Je fais de plus en plus d’ateliers slam avec des jeunes pour les aider à écrire mais aussi à prendre confiance en eux et à oser s’exprimer en public”, confie-t-elle. Dernièrement, elle a animé des ateliers à Arbois, dans les écoles Saint-Just et Morel.

Ces interventions, elle les propose également aux médiathèques, associations et établissements scolaires, et reste en recherche de nouveaux contacts pour poursuivre cette démarche éducative et artistique.

Infos +

Côté scène, Chloé M. sera en concert le 18 mai à 18h à la Grange de Ruffey-sur-Seille, toujours dans le Jura. Une occasion de découvrir en live Petite Sœur, mais aussi l’univers poétique d’une artiste engagée.

Clip à découvrir dès maintenant :