Circulation, horaires de passage… Tout ce qu’il faut savoir sur le passage du Tour de France femmes dans le Doubs

Le Département du Doubs fait le point sur les conditions de circulation et de stationnement lors de la traversée du Tour de France femmes dans le département du Doubs, de Geney jusqu’à Morteau le vendredi 16 août 2024.

La sixième étape du Tour de France femmes, entre Remiremont et Morteau, traversera le 16 août 2024 le département du Doubs sur 87 km, transitant par Geney, L’Isle-sur-le-Doubs, Sancey, Pierrefontaine-les-Varans, la vallée du Dessoubre, les Fins, Villers-le-Lac, pour rejoindre son arrivée au cœur de la ville de Morteau.

Lors du passage de l’épreuve, "la circulation et le stationnement seront perturbés sur les routes du parcours, ainsi que sur les routes adjacentes débouchant sur le parcours, entre 12h et 17h" prévient le Département du Doubs dans son communiqué.

Circulation ouverte pour le passage de la caravane publicitaire

Dans un premier temps, la caravane publicitaire cheminera sur l’itinéraire, qui restera ouvert à la circulation publique. Elle bénéficiera toutefois d’une priorité de passage aux carrefours, gérée par les services de la gendarmerie.

La caravane entrera dans le Doubs à Geney vers 12h10 et atteindra le site arrivée de Morteau vers 15h10. Constituée d’une soixantaine de véhicules, la caravane publicitaire distribuera les objets promotionnels du côté droit de la chaussée, dans le sens du parcours.

Dans un second temps, pour le passage de la course, la circulation sera interrompue par les services de la gendarmerie pendant environ une heure : 30 à 40 minutes avant l’arrivée des premières coureuses et jusqu’au passage des dernières coureuses.

La sortie autoroutière (A36) n°6 de L’Isle-sur-le-Doubs sera également fermée lors du passage de l’épreuve.

Les horaires de l’étape

Selon le déroulement de l’étape, les coureuses devraient entrer dans le département à Geney entre 13h30 et 13h45 et arriveront à Morteau entre 15h45 et 16h15, après avoir parcouru les routes du Doubs pendant près de 2h30.

Les horaires de passages dans les différentes communes du Doubs

Pas de déviations possibles

Compte tenu de la durée limitée des coupures de la circulation et de la multiplicité des itinéraires impactés, le Département prévient qu’aucune déviation ne sera mise en place, hormis dans la ville arrivée de Morteau. Le détail précis du plan de circulation est à retrouvé sur le site internet de la commune : https://www.morteau.org/plans-de-circulation-et-de-stationnement/

Stationnement interdit tout au long du parcours

Au cours de la journée du 16 août, le stationnement des véhicules sera interdit le long du parcours, dans les agglomérations, selon les réglementations instaurées par les communes.

Le Département du Doubs invite par conséquent les usagers à "organiser leurs déplacements vendredi 16 août, en fonction de ces perturbations temporaires de circulation et de stationnement, et recommande la plus grande prudence à tous lors du passage du Tour de France femmes 2024".

