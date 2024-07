Complètement mytho ! La nouvelle édition des Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté

Cette année, l’ Agence Livre & Lecture renouvelle son opération phare de valorisation du patrimoine écrit : Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté. Une manifestation qui offre plus de 100 expositions et animations à travers les bibliothèque, services d'archives et musées de la région.

40 établissements participent à cette opération à travers les 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté. La thématique 2024 : ''Complètement mytho !'' fait honneur aux contes, mythes et légendes.

Au programme : ateliers dessinés, visites guidées, lectures pour les plus petits, expositions et conférences autour des sorcières, du bestiaire fantastique mais aussi des mythes céleste ou du Far West...

Une découverte singulière

La thématique annuelle permet de découvrir la diversité et la richesse des fonds conservés dans la région à travers un regard différent.

''Les lieux présentent des documents rarement exposés, en raison de leur caractère fragile et/ou précieux, des expositions autour de thèmes historiques, sociaux, scientifiques... et des ateliers pratiques, pour comprendre et s’initier aux techniques de fabrication des livres anciens.''

Dates clés

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 21 et 22 septembre, de nombreux établissements ouvrent leurs portes pour des visites guidées des réserves.

Le 10 octobre 2024 à Dijon, une journée d'étude ''Demandez le journal ! La presse ancienne dans tous ses états'' mettra en lumière la presse ancienne à travers des interventions et des retours d'expérience autour de sujets tels que la sauvegarde, le signalement, la numérisation, etc. Une journée professionnelle à destination des bibliothécaires, archivistes, enseignants, chercheurs, généalogistes, etc.

Infos +

Programme et informations sur : www.patrimoines-ecrits-bfc.fr