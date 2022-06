Concours Â«Â Je filme le mÃ©tier qui me plaitÂ Â» : huit laurÃ©ats en Bourgogne Franche-ComtÃ©

Martine et Jean-Marc Thérouanne, directrice et délégué général du festival international des cinémas d’Asie de Vesoul étaient cette année encore au Festival de Cannes. L’occasion de rencontrer des réalisateurs, acteurs, et autres professionnels du cinéma asiatique et d’ailleurs, mais aussi de constater que les cinémas d’Asie ne sont pas en reste dans le palmarès dans le sud de la France.