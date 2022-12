Conférence pour gérer le stress au travail à Besançon : "un enseignant sur 5 est actuellement sous anxiolytique ou sous antidépresseur"

Une cinquantaine de participants du monde de l’éducation (des gestionnaires, des enseignants, des inspecteurs, des AESH, des assistantes sociales, des chefs d’établissement, des infirmières scolaires, des psychologues, des CPE et des AED…) se sont retrouvées au lycée Jules Haag pour écouter le conférencier Gérard Vallat, psychothérapeute bisontin, présenter aux professionnels ce qu’est le stress, comment ne pas s’épuiser au travail et quelles ressources chacun peut trouver pour le gérer.

Parmi les thèmes abordés : mettre des mots sur nos maux, connaître ce qu’est le burn-out et le brown-out, cerner les différents stress, leurs origines, leurs impacts et savoir repérer les situations stressantes et apprendre à les maitriser, les réguler.

"La prévention des risques psycho-sociaux fait partie des préoccupations de notre fédération", souligne Cécile Meunier, secrétaire départementale UNSA du Doubs. "La santé mentale des personnels de l’Education nationale se dégrade au fil du temps avec une charge de travail qui augmente, et un métier qui se complexifie chaque jour. La qualité de vie au travail est impactée notamment par une articulation vie personnelle / vie professionnelle de plus en plus compliquée et une déconnexion difficile à mettre en œuvre dans les métiers de l’éducation."

La secrétaire départementale ajoute que "près d’un enseignant sur 5 est actuellement sous anxiolytique ou sous antidépresseur en raison de ses conditions de travail, d’après l’enquête commandée par le SE-Unsa auprès du cabinet indépendant EVIMERIA de 2022 (EVIMERIA | Enquête RPS dans l'Éducation Nationale (cabinet-evimeria.com)), et tous les personnels sont concernés, et pas uniquement les enseignants."