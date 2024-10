Coup d'envoi de la vaccination annuelle contre la grippe, couplée avec le Covid

Se faire vacciner contre la grippe et le Covid en même temps: c’est le « réflexe annuel » que les autorités sanitaires espèrent faire naître en France, surtout pour les personnes à risques, encore insuffisamment protégées, au démarrage de la saison de vaccination ce mardi.

L’un des enjeux majeurs est d’"ancrer la double vaccination grippe-Covid" comme "une double protection pour les publics prioritaires", a résumé Sarah Sauneron, directrice générale adjointe de la Santé, lors d’une conférence de presse lundi.

Médecins, infirmiers, sages-femmes ou encore pharmaciens peuvent pratiquer les deux injections, qu’il est possible de recevoir d’affilée, sans que cela soit obligatoire.

Plus de 17,2 millions de Français sont particulièrement invités à se faire vacciner contre ces deux pathologies virales qui peuvent, dans certains cas, avoir des conséquences fatales. Les catégories ciblées en priorité risquent de développer des formes graves: les plus de 65 ans, les résidents d’Ehpad, les personnes de tous âges atteintes de certaines maladies chroniques ou d’obésité sévère, les femmes enceintes.

La vaccination est également recommandée aux soignants et aux entourages de personnes vulnérables (seniors, nourrissons...).

Si le retour saisonnier de la grippe est bien connu, le Covid-19, à l’origine de plusieurs vagues épidémiques chaque année, a rajouté un risque sanitaire aux automnes-hivers, où circulent également d’autres virus respiratoires, comme celui à l’origine de la bronchiolite.

La vaccination contre la grippe et le Covid vise à "protéger les plus vulnérables, car elle permet de réduire les formes graves et les hospitalisations", mais aussi à "réduire la pression sur un système de santé fortement sollicité", a souligné la représentante du ministère de la Santé. Autre objectif affiché : remonter le niveau de vaccination contre la grippe des seniors mais aussi des soignants, en recul.

"La couverture vaccinale des plus de 65 ans a baissé" comparé à la saison précédente, a alerté la directrice générale de Santé publique France Caroline Semaille, jugeant que "c’est alarmant car les patients hospitalisés et en réanimation sont les plus de 65 ans".

Contrer "lassitude"et "croyances"

Ce recul s’est aussi manifesté pour les seniors vivant en Ehpad, où la couverture vaccinale contre la grippe a été la saison passée la "plus faible mesurée ces dernières années", a noté Capucine Ulian, conseillère médicale auprès de la direction générale de la Cohésion sociale.

Egalement "un peu alarmant" : la baisse de la vaccination contre la grippe parmi les professionnels de santé, y compris les médecins (traditionnellement plus vaccinés que les infirmières et aides soignantes), selon Caroline Semaille.

Contre le Covid, la proportion de seniors vaccinés a progressé en un an pour avoisiner 30% la saison passée, mais "reste faible", a-t-elle pointé.

Pour expliquer l’insuffisante vaccination contre la grippe et le Covid, Sarah Sauneron a évoqué une « lassitude vaccinale post-Covid assez bien documentée et une croyance que la vaccination ne fonctionne pas, ou pas toujours ».

Or les vaccins contre le Covid et la grippe sont "bien adaptés aux souches de virus qui circulent" cette saison et "les bénéfices surpassent très largement les risques", avec "surtout des douleurs au point d’injection" comme effets indésirables, a assuré Caroline Semaille.

Pour le Covid, ce sera cette année un vaccin ciblant le variant d’Omicron JN.1, proche de ceux dominant depuis plusieurs semaines. Dans un premier temps, seul le sérum de Pfizer-BioNTech sera disponible. Pour la grippe, trois vaccins de différents fabricants, conçus à partir des souches du virus qui devraient le plus circuler cette saison, sont utilisables indifféremment.

Il est conseillé d’effectuer la vaccination avant la circulation active des virus grippaux, car l’organisme a besoin, une fois vacciné, de deux semaines pour former les anticorps nécessaires. L’impact de la grippe et du Covid ces prochains mois en France reste inconnu. La saison passée, la grippe a retrouvé une allure proche de l’avant pandémie de Covid-19, après deux années fortement percutées par le Covid.

Elle a cependant provoqué 14.000 hospitalisations et plus de 1.860 morts, un chiffre probablement inférieur à la réalité car fondé sur des registres incomplets de décès.

