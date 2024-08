Création de deux terrains familiaux à Besançon

Comme les Franc-Comtoises et les Francs-Comtois l’auront remarqué, c'est la canicule en ce moment. En cette période, Anthony Poulin, adjoint à la maire de Besançon en charge des Finances et de la mise en oeuvre des objectifs de développement durable, a présenté les dispositifs de communication et d'aides pour prendre soin de soi et des autres en cette période.