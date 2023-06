Culture en Bourgogne Franche-Comté : par ici les sorties !

Le monde culturel regroupe les professionnels, artistes, associations bénévoles, collectivités, qui mettent en œuvre des projets, souvent de manière partenariale, dans les domaines du spectacle (théâtre, cirque, danse, musique, arts de la rue…), des arts visuels, du cinéma, du livre… Son organisation repose sur le triptyque création / production / diffusion.

La Région joue un rôle primordial dans le soutien au secteur culturel. Par son action, elle participe au maillage et à l’animation du territoire, favorise et dynamise la création et la diffusion des artistes régionaux ou œuvre pour le développement des pratiques artistiques et culturelles.

80 compagnies actives, 90 librairies, 32 maisons d’édition, 68 structures de production audiovisuelle, 8 Scènes de Musiques Actuelles, 7 scènes nationales, un pôle national d’art vocal, la Cité de la Voix à Vézelay… et beaucoup d’autres structures et acteurs font la richesse culturelle et artistique de notre région.

Faire connaitre et reconnaitre notre patrimoine

Parmi les premières régions françaises reconnues pour la densité et la qualité architecturale de ses monuments, la collectivité soutient l’innovation touristique des sites patrimoniaux, les musées, la sauvegarde et la restauration du patrimoine, et le valorise afin qu’il constitue un outil de développement et de vitalité pour la Bourgogne-Franche-Comté.

3 500 édifices protégés au titre des monuments historiques, 12 inscriptions sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 102 « musées de France », plus de 90 sites patrimoniaux « remarquables » et plus de 100 édifices labellisés « Architecture Contemporaine Remarquable » maillent d’ailleurs nos départements.

Depuis 2004, la Région a pour compétence obligatoire l’Inventaire du patrimoine qui recense, étudie et le fait connaitre grâce à une équipe pluridisciplinaire composée de chercheurs, photographes, cartographe, chargés de valorisation des données, chargés de mission et gestionnaires administratifs et financiers.

La Région Bourgogne-Franche-Comté, propriétaire du château de Châteauneuf (21) depuis 2008, assure enfin en régie directe la gestion, la conservation et la maintenance des bâtiments. Elle assure également la valorisation du site, sa promotion, son développement touristique et culturel.