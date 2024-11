Dans le Doubs, un réseau de bénévoles permet de “bichonner” les mères en post-partum

Créée en Suisse en 2015 puis exportée en France en 2020, l’association SuperMamans aide les jeunes mères après leur accouchement en mettant en place un réseau de bénévoles prêts les soutenir après l'arrivée de leur nouveau-né en leur apportant un repas fait-maison gratuitement et un temps de discussion. Dans le Doubs, le réseau compte une centaine de bénévoles.

Caroline Van Roost habite Pontarlier et elle est la référente bénévole de l'association pour le département du Doubs. Elle a pour mission d’organiser les "bichonnages" des jeunes mamans sur tout le territoire du département. "Je gère bientôt 100 bénévoles, pour 35 jeunes mamans inscrites depuis début 2024. Mon rôle est de recevoir les demandes d'inscription et d'organiser les rencontres entre les bénévoles et les jeunes mamans" nous explique-t-elle.

En charge de la promotion de l'association, Caroline tient également à mettre en lumière cette association "qui est encore très peu connue dans notre département".

Comment ça fonctionne ?

Les Supermamans c’est un réseau de bénévoles prêt(e)s à donner un petit coup de pouce aux nouvelles mamans après leur accouchement. Une "maman cadeau" apporte un repas fait maison à une "maman à bichonner". Il est possible de compléter ce repas par un temps d’échanges, une promenade, ou encore un p’tit coup de ménage dans la maison si la maman en a besoin, le tout gratuitement.

Les inscriptions se font en ligne directement sur le site internet ou les réseaux sociaux de l’association qui se charge ensuite de mettre en contact les "mamans" via les "mamans contact" comme Caroline.

L’association recherche encore des "mamans cadeaux" partout en France et des "mamans contact" notamment en Haute-Saône.