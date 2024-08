Découvrez les animations nocturnes du château de Joux

Au programme de cet été 2024 : concerts, spectacles, pièces de théâtre et lectures pour petits et grands dans un cadre unique au cœur des montagnes du Jura !

Le spectacle nocturne en déambulation ''Prisonniers des Caraïbes''

Un spectacle familial, accessible à partir de 7 ans, qui conte l'histoire incroyable de Jean et Zamor Kina, d'anciens esclaves devenus officiers de la couronne d'Angleterre puis chefs rebelles.

Tous les mardis du 16 juillet au 20 août

Tous les jeudis du 18 juillet au 20 août

Les vendredis 16 et 23 août à 21h30.

La réservation est obligatoire et les places sont limitées.

Le festival des Nuits de Joux

Du 2 au 10 août, le festival propose des concerts et des pièces de théâtre.

Pinocchio. Un voyage initiatique aux pays des contes et de la vérité. Les 2,4 et 10 août à 21h, à partir de 8 ans.

Un ennemi du peuple. Comédie satirique. Les 3,5,7 et 9 août à 21h à partir de 10 ans.

Concerts à 19h

2 août : Léa Decque

3 août : Vacances

9 août : Chloé M

10 août : Moonlight Benjamin

Cartes blanches à 19h

4 août : Le français va très bien, merci, Lecture à multiples voix (tout public)

5 août: L'évènement, Lecture théâtralisée (à partir de 14 ans)

7 août : poème à la durée, Lecture (à partir de 14 ans)

La billetterie est disponible sur place 30 minutes avant les spectacles et en prévente au bureau du festival, dans les offices de tourisme de Pontarlier et Malbuisson. Buvette et petite restauration sont proposées sur place.

Infos +

Tarifs et informations pratiques : chateaudejoux.com

Programme complet : festival-des-nuits-de-joux