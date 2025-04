Des centaines de Bisontins invités à danser le 18 avril : ”Besançon est une ville de danse !” assure Étienne Rochefort

Comme nous vous en informions mercredi 9 avril , une performance artistique ayant pour but de réunir un maximum de Bisontines et Bisontins se tiendra vendredi 18 avril prochain place de la Révolution à Besançon dans le cadre de l’inauguration de l’exposition ”Chorégraphies” au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie. Étienne Rocherfot, chorégraphe bisontin reconnu à l’international, s’unit avec plusieurs compagnies de danse pour créer ce moment hors du commun.

Ce spectacle rassemblera les danseurs et danseuses autour d’une même progression, leur permettant de présenter leurs spécificités autour d’une énergie commune avant d’aboutir à un final permettant au public présent de rentrer dans la danse.

”Sans culture, la vie s’arrête”

Derrière cet évènement, Etienne Rochefort a un projet culturel global, voire politique. Il tient à rappeler le contexte incertain dans lequel se trouve le monde de la culture aujourd’hui. ”La Ville de Besançon et la Région continuent à soutenir la culture, mais c’est loin d’être le cas partout ! ”sans culture, la vie s’arrête”, s’inquiète le chorégraphe. Et pour aller au-delà de l’artistique et faire avancer les choses, il souhaite mettre en place ce qu’il appelle ”un service” grâce à la création de ”La Plateforme” qui a pour but de connecter les compagnies de danse, les associations, créer un réseau pour travailler ensemble. ”C’est réinventer un schéma car tout est en train de muter, c’est le réinventer ensemble avec tout le monde, faire un bloc tous ensemble”, nous explique-t-il.

C’est pourquoi l’évènement du 18 avril réunit la compagnie 1 des Si d’Etienne Rochefort avec Equinoxe studio, La Boucle, Porte-Avions et The Lost Crew, des acteurs locaux des danses urbaines pour une performance collective et participative.

Comment participer au 18 avril ?

Ce rendez-vous n’est pas une flash mob, donc pas de chorégraphie à travailler en amont. Comme Etienne Rochefort l’a expliqué en conférence de presse, il s’agira plutôt de créer un grand cercle, un immense cypher que l’on voit le plus souvent dans l’univers de la danse hip hop. Pas d’inscription, pas de préparation, pas d’invitation, tous les monde est invité à participer, que ce soit pour danser dans le cercle ou montrer quelques pas de danse au milieu… un évènement libre en somme. Lors de ce grand bal éphémère, les Bisontins et Bisontines seront donc invités à danser tous ensemble pour faire le lien entre l’exposition et les danses actuelles, les danses d’aujourd’hui.