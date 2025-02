Deux podcasts sur la saucisse de Morteau accessibles en ligne

Après avoir exploré la composition et le fumage de la saucisse de Morteau, place désormais au concours de la meilleure Morteau et aux idées recettes. Deux nouveaux podcasts sont sortis ce mois de février 2025.

Zoom sur les deux podcasts :

Comment noter la saucisse de Morteau : immersion dans le concours de la meilleure saucisse de Morteau

Avant de se retrouver dans nos assiettes, la saucisse de Morteau passe au crible d’un jury d’amateurs puis d’experts. Scrutée, palpée, humée, savourée, elle est soumise à deux sessions annuelles de dégustation. Jean-Christophe Bouheret, ancien salaisonnier et membre du jury, dévoile les critères essentiels d’une saucisse de Morteau d’exception. De son côté, Jean-François Nicolet, président de l’Association de Défense et de Promotion des Charcuteries et Salaisons IGP de Franche-Comté, souligne l’importance de ces concours pour préserver l’excellence du produit.

Comment cuisiner la Morteau : les secrets d’un chef étoilé

La cuisson de la saucisse de Morteau repose sur des gestes précis permettant de sublimer sa texture et de préserver toute sa saveur. Jean-Michel Tannières, ancien restaurateur étoilé, partage ici son expertise sur les meilleures techniques de préparation et les associations idéales. La saucisse de Morteau se marie parfaitement avec le chou, le poireau ou encore les pommes de terre, et s’intègre dans de nombreuses recettes gourmandes.

