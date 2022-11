Doubs : qui a remporté le 35e concours du meilleur Mont-d'Or ?

Chaque année, un jury composé de dix membres déguste les Mont d’Or présentés et juge selon plusieurs critères : la présentation, l’aspect le parfum et le goût. Le jury était présidé cette année par Sébastien Populaire, président de l’Office du tourisme du Pays du Haut-Doubs.

Les jurés sont d’horizons divers avec un point commun : leur attachement à l’AOP Mont d’Or. Par "sa richesse aromatique et son bel aspect plissé", la fromagerie Napiot (Route du Val, 25520 - Bians-Les-Usiers) remporte cette 35e édition.

"Je suis heureux de cette distinction, pour valoriser mon travail quotidien mais celui de toute la filière. Garantir un produit de qualité chaque année, c’est une grosse responsabilité, mais je suis heureux de le faire, et de remporter le concours aujourd’hui. Nous sommes seulement dix structures à pouvoir produire du Mont d'Or AOP, ce matin les meilleurs Mont d'Or au monde étaient présentés." - fromagerie Napiot

Classement :

1er : Fromagerie Napiot

2e : Coopérative des Jarrons

3e : Fromagerie Badoz

À l’issue du concours, les acteurs de la filière étaient réunis pour participer à l’assemblée générale qui se tenait dans l’après-midi. Lors de cette assemblée, les membres du syndicat ont fait le bilan de l’année écoulée, mais ils se sont surtout projetés sur l’avenir de la filière.

Un fromage saisonnier historique

Fabriqué du 15 août au 15 mars, le Mont d'Or est commercialisé du 10 septembre au 10 mai chez les crémiers-fromagers et dans les grandes et moyennes surfaces. Fabriqué uniquement dans le Haut-Doubs à plus de 700m d’altitude, le Mont d’Or est un fromage d’hiver par excellence, à déguster chaud ou chambré et à décliner dans de nombreuses recettes.