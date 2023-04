EFS : un appel aux dons lancé autour du lundi 1er mai

En prévision du lundi 1er mai, l'Établissement français du sang (EFS) invite les citoyens à se mobiliser avant et pendant les jours fériés, dans un communiqué de presse daté du mercredi 26 avril.

"La période des jours fériés est souvent synonyme de tensions pour les équipes de l’EFS qui gèrent les réserves de produits sanguins. Les plaquettes, ce composant du sang indispensable au soin de nombreux malades, ne se conservent que 7 jours, c’est pourquoi l’EFS a besoin d’une forte mobilisation autour des jours fériés", souligne l'EFS dans son communiqué.

Chaque jour en Bourgogne-Franche-Comté, près de 600 dons sont nécessaires pour assurer les besoins des malades. Or, les dons non collectés les jours fériés doivent être compensés les jours précédents et suivants.

Pour rappel :

Où donner son sang ?

Retrouver tous les lieux et dates de collectes sur le site de l’EFS ou sur l’application don de sang.

Qui peut donner son sang ?