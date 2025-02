Élections des Miss départementales avec Miss France 2025 le 16 février à Besançon

Pour l’occasion, Angélique Angarni-Filopon, miss France 2025 sera présente pour transmettre ses conseils aux candidates et assister aux couronnements de Miss Doubs, Miss Jura, Miss Pays de Belfort Montbéliard et Miss Haute-Saône. Elle ira également à la rencontre du public présent à la soirée et donnera une séance de dédicaces durant l’entracte.

Manon Le Maou remettra son premier titre

Présente elle aussi, Manon Le Maou, Miss Franche-Comté 2024, aura l’honneur de remettre son premier titre, celui de Miss Doubs, accompagnée des autres Miss départementales et de leurs dauphines.

La soirée sera co-animée par Marion Navarro, Miss Franche-Comté 2022 - 2ème Dauphine de Miss France 2023 et candidate à Pékin Express.

Pour rappel, les miss départementales seront élues à la suite d’une décision prise à 50% par le jury et 50% par les votes sms.

