Allocution d’Emmanuel Macron devant son nouveau gouvernement

Déclaration inattendue pour Emmanuel Macron. À 11h, le chef de l'État a pris la parole avant le conseil des ministres. Contrairement à une allocution ou une interview traditionnelle, une caméra était installée dans le salon Murat, et filmait son discours introductif. Le chef de l'État a tenu a confirmé sa confiance envers la Première ministre, Élisabeth Borne.

Des sujets pour l'été

Dans son discours, le président a insisté sur "l'indépendance du pays, économique, industrielles, énergétique, militaires, géopolitique et financière". "Ce cap nous aurons collectivement à le servir avec exigence et exemplarité [...] en étant à la tâche" a-t-il déclaré. Le chef de l'État a poursuivi en évoquant des sujets prioritaires reliés à l'été : la gestion et les solutions à la sécheresse, le pouvoir d'achat en période d'inflation et l'accès à la santé et les services d'urgence qui traversent une crise.

Quatre chantiers importants

Le président a également précisé les quatre chantiers de la rentrée : l'organisation d'événements sportifs mondiaux avec la Coupe de monde de rugby et les JO 2024, la préparation du pays à "l'ordre en matière de finances publiques" pour se diriger vers l'indépendance du pays, le travail sur la planification écologique et celui à mener sur la question de l'immigration "avec les oppositions constructives et républicaines".