En combat contre le cancer, ils se donnent comme challenge l’ascension d’un sommet à 4.215 m d’altitude

L'association "Semons l'Espoir" souhaite faire perdurer l'action de son président-fondateur, Pierre Dornier, décédé en juin 2022. Pour cette nouvelle édition des "Sommets de l'Espoir", des adolescents et adultes en rémission ou encore en lutte contre le cancer affronteront le sommet de la Pyramide Vincent (Italie). Départ prévu le 22 juillet 2023...

Avec l’appui du service d’oncologie pédiatrique et notamment avec le concours du Docteur Véronique Laithier, dix adolescents, malades ou ayant vécu la maladie seront présents lors de ce projet.

Dix adultes touchés par le cancer du sein et accompagnés par leurs médecins seront également présents notamment grâce à sollicitation du service d’oncologie adulte du CHRU de Besançon, et la collaboration du Docteur Nathalie Meneveau.

Au total un groupe de 20 personnes sera mobilisé pour gravir le sommet italien.

Retour sur les prémices des "Sommets de l'Espoir"

Pierre Dornier est à l’origine des Sommets de L’Espoir créés en 1994 avec sa fille Emilie.

"Il a réalisé le rêve de sa fille qui voulait faire l’ascension d’un sommet pour aller de l’avant, plus haut, plus loin et aussi le partager avec ses amis fragilisés par la maladie", explique l'association.

Dans cette aventure depuis 29 ans, il a embarqué des dizaines et dizaines d’adolescents (environ 600 participants) eux aussi touchés par la maladie ainsi que des adultes touchés par le cancer du sein depuis ses quatre dernières années.

Les sommets conquis par les groupes depuis 2000 :