En images : une vague rose déferle sur Besançon

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment rencontré chez la femme. Selon la Ligue, s’il est détecté tôt, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10. L’auto-palpation est un examen rapide et sans douleur que chacun peut réaliser sans matériel ni connaissance médicale particulière. Il permet de surveiller la santé de sa poitrine et de détecter précocement tout signe de cancer du sein. Et vous, pensez-vous à réaliser une auto-palpation de votre poitrine ? C’est notre sondage de la semaine.