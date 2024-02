En immersion dans le plus vaste chantier privé à Besançon…

Après une phase de reconstruction et de valorisation de certains matériaux (radiateurs en fonte, pierre, bois de charpente…) via une matériauthèque stockée sur le site du chantier d’octobre 2023 à janvier 2024, la phase de construction a démarré, en particulier autour des bâtiments existants dans le but de créer un grand parking souterrain de 240 places. Ainsi, plusieurs gros engins oeuvrent quotidiennement pour creuser, pousser, enlever, charger, concasser les différentes matières qui constituent le sous-sol.

Des entreprises régionales

En ce moment, une centaine de personnes travaillent sur ce chantier dont une cinquantaine sur le site avec notamment quatre tractopelles, une chargeuse, une concasseuse pour réutiliser les cailloux extraits du terrassement et quatre camions de chantier de l’entreprise pontissalienne De Giorgi, titulaire du lot terrassement-gros oeuvre. À noter que les entreprises sélectionnées pour travailler sur ce projet viennent, pour la plupart, de Franche-Comté. SMCI travaille par ailleurs en partenariat avec le Crédit Agricole Franche-Comté, "acteur majeur fortement impliqué sur notre territoire et plus précisément à Besançon et sa métropole", précise le président du groupe SMCI.

Besançon a-t-elle besoin de logements ?

Pour Fabrice Jeannot, la réponse est oui. Ce projet immobilier ”permet de contribuer aux besoins de logements de notre ville et avec un dispositif qui devrait pouvoir permettre aux primo-accédants d’accéder plus facilement à la propriété, c’est aussi de mettre à disposition des logements peu énergivores avec des charges maîtrisées, à des prix raisonnables.”

Le président du groupe SMCI estime que le besoin de logements à Besançon et dans sa métropole aujourd’hui s’élève à 1.500. ”Cette approche repose sur l’observatoire du CECIM - Centre d'études de la conjoncture immobilière - qui montre que notre ville, depuis 6 ans, produit 250 logements de moins par an”, précise-t-il, ”ainsi, ce projet contribue à hauteur de 17% ce déficit de logements nécessaire au bien-être et au développement de notre ville”.

Enfin, le groupe SMCI travaille sur une construction ”au maximum vertueuse, bas carbone, avec un faible impact sur la nature afin de rendre l’ensemble sécurisé, où les piétons, dont les enfants, pourront déambuler en toute quiétude.”

Le chantier en chiffres