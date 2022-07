Ouvrir une boutique "plaisir" qui donne l’impression d’être en vacances. C’est ce que voulait créer Brigitte Lidoine, la gérante de "En mode cocooning". Longtemps dans le milieu de l’enseignement, elle a voulu se lancer un nouveau challenge : "C’était un rêve. J’avais envie de vivre pour moi. La crise sanitaire a accéléré ma reconversion", précise-t-elle.

Des bougies en passant par les sacs, les bijoux et les messages " feel good "

Brigitte a voulu diversifier son offre et présenter des objets "comme on en trouve dans les boutiques de vacances", explique-t-elle. On retrouve donc des produits pour le corps de la région avec les savons "Aux Bêl'fleurs" et le "Chaudron à plumes".

Le magasin propose également des vêtements de prêt-à-porter en provenance d’Italie, des bijoux fantaisie, mixte et des créations de Laetitica Piffeteau. Le tout sans oublier les sacs "Terre de Feu" et les messages "feel good". Ces derniers sont d’ailleurs présentés sous plusieurs formes : en pancarte de porte ou encore sur sacs et coussins…

Le petit coup de cœur de la redac' : naturellement, notre choix s’oriente sur le sac estampillé "La vie est belle dans le Doubs"…

Infos +

En mode cocooning, 68 rue des Granges à Besançon.