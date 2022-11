Le député européen et ancien conseiller départemental du Territoire de Belfort Christophe Grudler, vice-coordinateur Renew de la Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, fait partie d’une délégation de quatre parlementaires européens français du Parti Démocrate Européen (PDE) qui se rend à Washington et à New York à partir du 14 novembre 2022.