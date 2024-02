ESBF : départ de la gardienne Sakura Hauge

Arrivée en provenance de Nykobing FC au Danemark, la gardienne décrite par le club comme "toujours en forme et boostée par la gagne" ne poursuivra pas sa collaboration avec l’ESBF la saison prochaine. Le club a fait savoir qu’elle ne sera donc plus dans le collectif des Engagées la saison prochaine.

"Je veux remercier le club pour ces 5 années, remercier tout ceux qui oeuvrent autour du club, tous les entraîneurs et coéquipières avec qui j’ai joué pendant tout ce temps ici. C’est sûr, ça sera difficile de dire au revoir à la fin de la saison car je suis ici depuis longtemps et j’ai créé des liens avec des gens que j’ai appris à connaître. Il y a eu des hauts et des bas, surtout avec la Covid, mais il y a aussi eu de grandes victoires et des souvenirs que j’emportai avec moi pour le reste de ma vie. Besançon et l’ESBF auront définitivement une place spéciale dans mon coeur et je n’oublierai jamais le temps que j’ai passé ici. La saison n’est pas terminée, je vais faire de mon mieux pour finir mon aventure ici avec mes coéquipières et le staff, avant de passer à l’étape suivante de ma carrière." - Sakura Hauge