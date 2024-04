Européennes 2024 : un meeting de soutien à Raphaël Glucksmann à Besançon

Le Parti socialiste du Doubs et Place publique Franche-Comté organisent un rassemblement le 22 avril 2024 à Besançon en soutien à Raphaël Glucksmann, député européen et figure éminente de la politique progressiste.

L’événement se tiendra le 22 avril au Kursaal de Besançon, ”offrant une plateforme pour partager les idées et les aspirations qui façonnent l'avenir de notre continent”, souligne Myriam El Yassa, première secrétaire fédérale du PS du Doubs. ”Nous sommes honorés d'accueillir une série de personnalités engagées qui viendront partager leur vision et leur soutien à la cause défendue par Raphaël Glucksmann”.

Parmi les intervenants présents lors de ce rassemblement :

Aurore Lalucq, eurodéputée ”réputée indéfectible en faveur de la justice sociale, de la solidarité européenne et de la protection de l'environnement. Son travail acharné au Parlement européen pour promouvoir des politiques progressistes et inclusives en fait une voix incontournable dans la lutte pour un avenir meilleur pour tous les citoyens européens” , selon le PS du Doubs.

Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti socialiste et maire de Saint Vallier ( Drôme), apportant ainsi le soutien institutionnel à cette initiative citoyenne.

Céline Geismman, élue à Strasbourg et responsable des relations internationales au Mouvement Européen France, qui partagera son expertise sur les enjeux européens contemporains.

Pour Myriam El Yassa, ”ce meeting revêt une importance cruciale dans le contexte actuel, alors que l'Europe est confrontée à des défis multiples et complexes. Il sera l'occasion de réaffirmer notre engagement indéfectible envers les valeurs de démocratie, de solidarité et de progrès, incarnées par Raphaël Glucksmann et ses alliés.”