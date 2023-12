Famille : vers des amendes et des travaux d’intérêt général pour les “parents défaillants” ?

Lors d’un entretien, accordé à La Tribune Dimanche, la ministre des Solidarités et des Familles Aurore Bergé a annoncé des mesures visant à sanctionner les parents dont les enfants commettent des dégradations. Parmi celles-ci, la mise en place de "travaux d’intérêt général" pour ces parents défaillants et la création d’une commission visant à faire des "propositions concrètes" pour "relever les défis de la parentalité".

"Avec la Première ministre et le garde des Sceaux, nous mettrons en place le paiement d’une contribution financière pour les parents d’enfants coupables de dégradations auprès d’une association de victimes et une amende pour les parents ne se présentant pas aux audiences qui concernent leurs enfants", a-t-elle annoncé.

Autre annonce, la création d’une commission scientifique "coprésidée par (le pédopsychiatre) Serge Hefez et Hélène Roques (autrice de Sauvons nos enfants)", avec "des démographes, des magistrats, des pédopsychiatres, des philosophes" pour faire des "propositions concrètes" pour "relever les défis de la parentalité". Ces personnes seront bénévoles et entourées de médecins, magistrats et de sociologues tels que la chercheuse Irène Théry, le pédopsychiatre David Cohen ou encore la juge Alice Grunenwald a ajouté le journal.

L’hebdomadaire précise que les principales pistes de réflexion devraient concerner les options permettant d’épauler les parents dépassés, dénouer les conflits familiaux, prendre en charge la violence et les dépendances des jeunes.

"J’ai une certitude : nous ne pouvons pas nous passer des parents, ni faire sans eux, ni contre eux", dit encore Aurore Bergé, qui entame ce lundi "un tour de France de la parentalité", avec une première étape près d’Angers.

