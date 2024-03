Fermeture de commerces rue de Belfort à Besançon : des aménagements doux pour plus d’attractivité ?

Pour Alternatiba, la rue de Belfort est aujourd’hui ”peu attractive, car très encombrée par le trafic et le stationnement” en rappelant que depuis plusieurs années, les associations de cyclistes et environnementales pointent ce ”gigantesque point noir de la ville”. D’ailleurs, en décembre 2022, Alternatiba associé à Extinction Rebellion et l’Association Vélo Besançon, avaient attiré l’attention sur ”la nécessité d’aménagements doux pour refaire de cette portion de ville un espace plaisant et attractif.”

”Un profond décalage entre le mode de transport des clients et la réalité”

Pour le collectif de défense de l’environnement, ”les rues apaisées profitent aux commerces de proximité”, comme le confirme une enquête publiée en mai 2022 sur la piétonnisation du centre-ville de Nancy. ”À priori, les commerçant.e.s montrent une certaine méfiance lorsqu'il s'agit de réduire l'empreinte automobile, mais leur perception peut évoluer” souligne Alternatiba. L’étude à Nancy ”nous montre qu’il existe un profond décalage entre la perception du mode de transport utilisé par leurs client·es par les commerçant·es et la réalité.”

Fermetures en série : la rue de Belfort en perte de vitesse ? L’Épicerie bisontine s’était implantée rue de Belfort le 7 novembre 2022 à Besançon. À peine un an plus tard, la boutique a définitivement fermée ses portes après les vacances de Noël sans que l’on en sache réellement la cause. À cela s’ajoute le départ d’Alain Ricot fin décembre 2023 et la fermeture du bar des Chaprais le 31 janvier dernier. La rue de Belfort est elle en train de perdre en attractivité ?

Une piste cyclable interrompue

Enfin, l’association bisontine réaffirme que ”le bas de la rue de Belfort pose problème dans le schéma cyclable de la ville : il n’y a pas de continuité cyclable et les cyclistes en provenance du centre ou de l’ouest de la ville ne trouvent pas d’aménagements leur permettant de poursuivre sur cet axe majeur de la ville. Ils empruntent ainsi fréquemment les trottoirs et cette pratique pose de vrais problèmes de sécurité, les commerçant·es s’en plaignent.”