Fermeture de Piquemiette : un commerçant lance une pétition et dénonce un manque d’informations des élus

”C'est un énorme coup dur pour les commerçants de la Piquemiette et les amoureux du ski dans le Haut-Doubs”, écrit Aimé Sandona, gérant du magasin Sandona Sports dans sa pétition, et d’affirmer : ”à terme, cette décision menace l'avenir touristique et les emplois de toute la station.”

Pas de ski alpin à Piquemiette cet hiver Situé dans le réseau de la station de ski de Métabief, le site de Piquemiette n’ouvrira pas pour la saison 2024-2025 (aucune décision n'a encore été prise pour le saisons prochaines) a-t-on appris vendredi 13 septembre 2024. Philippe Alpy, président du syndicat mixte du Mont d’Or, nous en parle…

Le commerçant dénonce également que ”ce paradis des skieurs est aujourd'hui condamné par la décision du Département du Doubs et d'élus locaux qui n'ont pas eu le courage d'informer les commerçants, salariés et familles concernés avant de voter cette décision entre eux !” Pour lui, ”si Piquemiette ferme aujourd'hui, c'est Métabief qui fermera demain !”

Dans sa pétition, Aimé Sandona demande aux élus de ”tenir leurs promesses d’assurer la transition climatique sans brutalité”. Selon lui, ”il aurait été correct et humain de prévenir les commerçants et skieurs au moins 1 an avant la fermeture. Ce sont des emplois, des commerces et des vies qui sont menacées suite à cette décision brutale !”