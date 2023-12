Ferroviaire : nouvelle liaison Berne Frasne par Neuchâtel, Travers et Pontarlier

Ce dimanche 10 décembre, pour le nouveau service annuel 2024 des chemins de fer, la liaison internationale circulant de Neuchâtel à Frasne via Travers et Pontarlier en assurant une correspondance efficace avec les TGV Lyria vers Mouchard – Dole – Dijon et Paris, circulera au départ de Berne.

"Pour nous, c’est une très bonne nouvelle pour cette relation qui, il y a encore quelques mois, semblait promise à disparaître à court terme" se réjouissent la section neuchâteloise de l’Association Transports et Environnement (ATE-NE) et la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT) Bourgogne Franche-Comté dans leur communiqué.

Une délégation d’élus, de responsables cantonaux, des CFF et du monde associatif : ATE (Association transport Environnement suisse) et FTJA (Fédération du Transjuralpin) accompagneront la première circulation de Berne à Pontarlier ce dimanche où ils seront accueillis par Patrick Genre le maire.

Des améliorations encore possibles

Pour l’ATE et la FNAUT, les conditions de changement de train en gare de Frasne devraient toutefois "être améliorées avec un changement de train sur le même quai". Cela dans le but d’améliorer "l’accessibilité de cette liaison pour les personnes à mobilité réduite et d’une manière générale tous les utilisateurs".

De même que les associations représentant les voyageurs, "attendent également toujours, avec impatience, la réintroduction d’une quatrième liaison Lyria Paris – Lausanne via Dijon – Dole – Mouchard – Frasne et Vallorbe avec, bien sûr, une correspondance à Frasne vers Pontarlier, Travers et Neuchâtel pour répondre aux demandes croissantes des usagers du rail" conclut le communiqué.