Festival de la paille : les groupes locaux à ne pas rater !

Pour sa 21ème édition les 28 et 29 juillet 2023, pas moins de six groupes bien de chez nous se produiront sur les scènes du Festival de la Paille au pied des pistes à Métabief. On écoute ? Mieux, on y va !

Les fils du facteur (chanson française) – vendredi 28 juillet 20h

Éclectique, charismatique et sincère, la Chanson Française mais Suisse des Fils du Facteur a déjà su trouver un public grandissant jusqu’en France, en Belgique et au Canada. Fraîchement multiplié par 2, le duo devient un quatuor pour présenter son 4ème album, Jusqu’ici ça va. Jonglant avec le réalisme et l’insouciance, Les Fils du Facteur délivrent un doux mélange d’énergie et de mélancolie. Mais c’est sur scène que Les Fils du Facteur fascinent le plus. Indéniable conducteur d’énergie, le groupe enchaîne avec dextérité leur chansons aux mélodies contagieuses et l’interprétation vocale de Sacha rayonne de sincérité. Laissant une place importante à l’improvisation, ils font de chaque représentation une (d)étonnante expérience unique.

Jack & the bearded fisherman (rock) – vendredi 28 juillet 22h15

Depuis 2005, Jack & the bearded fishermen cultive son univers dans les distorsions et les mélodies bruyantes. La formule est brute (basse, batterie, trois guitares et deux voix) mais le propos est moderne. A la frontière de la Noise et du Heavy-Rock, du Post-Hardcore et de l’Indie, les cinq bisontins reviennent en 2022 avec Playful winds leur quatrième album et continuent de creuser un sillon musical qui leur est propre.

Quelques références souvent évoquées par le groupe : Failure, Quicksand, Melvins, Impure Wilhelmina, Unsane, Torche….

Pierre-Hugues José (hip hop/rap) – vendredi 28 juillet 00h10

Pierre Hugues José est un rappeur qui a grandi à Vesoul. Docteur en neurosciences, c'est sa passion pour la musique qui lui fait raccrocher sa blouse en 2017 afin de vivre pleinement de son art. Sélectionné aux Inouïs du Printemps de Bourges 2022, alors qu'il n'a sorti qu'un seul titre, cet hurluberlu unique en son genre sur la scène rap française est un storyteller qui n'hésite pas à jouer différents personnages pour accentuer certaines absurdités sociétales.

Pogo (rap/metal) – vendredi 28 juillet 02h00

Duo de Besançon, PØGØ ne dévoile de son projet musical que quelques éléments cryptiques – de mystérieux symboles (??¤…), un teaser «enflammé» ou un logo néon cybernétique. Quelques bribes de son laissent toutefois à penser que le groupe œuvre, au même titre que Ghostemane, Scarlxrd ou Mimi Barks, dans un registre Trap metal, combinant la force de frappe des guitares heavy aux flows et rythmiques appuyés du hip-hop.

Blend of stones (heavy rock stoner) – Samedi 29 juillet 18h

Blend of Stones, groupe né dans les plaines humides de Thise et la chaleur du Swamp Fest en 2018. Partageant la scène avec des groupes comme Reverend Beat Man ou Them Dirty Roses, l'envie de prendre la route pour distiller un set saturé à haute teneur en gasoil se fait rapidement sentir. Après un premier EP sorti en 2021 " Cabinet of Curiosities ", Blend of Stones continue d'enchainer les dates et assure notamment la première partie de Mars Red Sky. L'arrivée de Jeff ( Fat Jeff, Wootz, Café Noir...) à la guitare pérennise l'attirance du groupe pour le son Stoner et les riffs puissants. Proches de leurs influences (Clutch, Tool, Rival Sons & more), Blend of Stones prépare un premier album " Human Earthquake " pour 2023.

Chiloo (hip/hop) – Samedi 29 juillet 21h55

Un sens du refrain plus viral qu’un corona virus, une écriture franchement littéraire, un flow maitrisé, Chiloo, 20 ans à peine, incarne cette nouvelle génération de chanteurs. Chiloo se sent des affinités avec Lomepal, Eddy de Pretto , qui comme lui sont partis du rap pour aller vers le chant et la scansion. Car Chiloo « préfère être un chanteur qui sait rapper qu’un rappeur qui sait chanter ». Après un premier EP en 2020, Chiloo s’est immergé dans la réalisation de Genèse, un premier album introspectif, romantique, où cette fois les textes engagés sont laissés de côté pour se raconter. Un album sincère, personnel, qui passe outre les tendances du moment (drill, trap, afro) pour chercher une musicalité de qualité et affirmer une personnalité déterminée.