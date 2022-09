Festival des solutions écologiques : le collectif du Champ à l’assiette annonce son retrait

Le collectif du Champ à l’assiette, dans la liste des 200 projets retenus par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du Festival des solutions écologiques qui se tiendra du 24 septembre au 2 octobre, s’est vu octroyer la somme de 1.000 euros au lieu des 2.000 euros demandés.

Le projet du collectif : "Faire réaliser un repas par un chantier d’insertion, à destination de personnes en difficulté et à partir de denrées produites localement par des agriculteurs et des paysans."

"Alors que nous demandions 2.000 euros pour ce projet, on ne nous a octroyé que 1.000 euros, ce qui rend impossible cette réalisation. À l’heure des efforts demandés aux citoyens, des pénuries et des catastrophes climatiques, les priorités ne semblent pas être données pour pallier l’urgence et nous le regrettons. D’autant plus que des solutions existent et que nous les mettons en oeuvre quotidiennement sur notre territoire." - Etienne Banet, co-délégué du collectif du Champ à l’assiette