SCH, Vald, Oxmo Puccino, Rilès… Le Golden Coast dévoile son programme complet !

Comme le Hellfest pour la musique metal, le Golden Coast se veut une référence nationale et internationale en matière de rap grâce à une programmation époustouflante dès sa première édition et plus de 50.000 spectateurs en 2024. Cette année, le festival frappe encore plus fort avec des références, des artistes qu’on ne présente plus…

Le programme complet

Vendredi 5 septembre :

Laylow

SCH

IAM

Werenoi

Alonzo

Jok’Air

Oboy

Jolagreen23

1Pliké140

JRK19

Wallace Cleaver

Yorssy

Denden

Arma Jackson

Sonny Rave

Samedi 6 septembre :

Gazo

Hamza

Tayc

La Mano 1.9

Rilès

Rim’K

Theodora

Tif

Oxmo Puccino

Adèle Castillon

High & Fines Herbes x Caballero & JeanJass

L2B

Dina Ayada

Genezio

Ven1

Tagne

TH

AMK

Le Juice

Asinine

KHTEK

Théa

Dimanche 7 septembre :

Ninho & Niska

Bigflo & Oli

Vald

Kaaris

La Fouine

Lacrim

MC*Solaar

Ziak

Elgrandetoto

Dali

Theodort

H JeuneCrack

Danyl

Mairo

Juste Shani

Golden DJ :

Andy 4000

Blankka Club

Darlean

DJ Elfigo

Lil Rosy & Zepequenai

Lorkestra

Mara

Maraboutage

Matou

Naomi

Sixtion

Swave

Tigarah

Urumi

Todiefor

Yaniss

Golden talents :

Iliana

Naohs

Garçon Printemps

Shao

Sheik Le Fabuleux

Swaayve

Zerathekidd

Infos pratiques

Golden Coast Festival

Du vendredi 5 au dimanche 7 septembre 2025

Parc de la Combe à la Serpent à Dijon

Billetterie : goldencoastfestival.com

www.instagram.com/goldencoast_festival Suivre sur les réseaux sociaux :