Festival Grandes heures nature du 16 au 18 juin : découvrez le programme et le village d’animations !

Un village d’animations gratuit proposera de nombreux espaces ludiques et informatifs :

L’espace écotourisme, itinérance et biodiversité et le pôle eau

Vous souhaitez programmer vos week-ends ou vos vacances ? L’espace écotourisme, itinérance et biodiversité vous propose des idées, des contacts, des outils pour vous échapper et vivre pleinement des aventures au plus proche de la nature, sans avoir besoin de partir à l’autre bout du monde. Une certaine façon de vivre et profiter des vacances autrement !

Sans oublier un clin d’œil à notre richesse patrimoniale, au travers de petites randonnées.

Nouveauté cette année : découvrez le "pôle eau" avec des animations autour du cycle urbain de l’eau, de la vie aquatique du Doubs, de la prévention des risques aquatiques ou encore un atelier vélos smoothies.

L’espace sport-santé, prévention et bien-être

Des acteurs du domaine de la santé vous accueillent pour un parcours sport-santé complet : tests physiques et physiologiques, ateliers d’activités physiques et sportives, nutrition, conseils et informations sur la prévention des cancers, le "sport sur ordonnance", "ma santé, mon budget", la prévention solaire…

L’espace initiations sportives

En plein cœur du festival, les associations et partenaires sportifs vous proposent des initiations à une multitude de pratiques sportives. Idéal pour se rafraîchir, essayer un nouveau vélo, tester sa peur du vide ! Pensez à la tenue adéquate !

Renseignements et inscriptions au point info, sur les stands et via l’application gratuite Besançon Grandes Heures Nature.

Les équipementiers

Tout le week-end, venez les rencontrer autour des dernières innovations, vous faire conseiller, tester les matériels et profiter des animations autour des équipements proposés.

Les spectacles pour le plaisir...

Mettez vos sens en éveil avec des shows et des spectacles à couper le souffle !

Démonstration de highline, par Slack Passion 25

Vendredi après-midi, samedi et dimanche, venez assister aux exploits d’équilibristes sur une sangle de 2,5 cm tendue dans les hauteurs des arbres du parc Chamars, à proximité de la fontaine.

Danse escalade, par Climb With Us

Samedi et dimanche, de mystérieuses créatures évolueront sur les piles du pont Canot et dans les arbres du parc Chamars, mêlant danse, escalade, acrobatie aérienne, pour une chorégraphie en suspension.

Show d’escalade sur blocs, par Entre Temps Escalade

Le samedi soir à 19h30 : assistez aux finales de l’Open suite aux qualifications.

Mise en lumière du parc, par Ex Lumina

Le samedi soir dès 20h une partie du parc se couvrira d’une belle lumière avec des effets lumineux interactifs sur certains arbres. Soyez acteur du spectacle et venez créer vos effets !

