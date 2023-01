Festival : la Saison numérique revient dans le Doubs le 14 janvier pour sa septième édition

Ce festival de spectacles, expositions, conférences, ateliers, installations s’établit dans les territoires du Doubs et réunit, cette année, pas moins d’une vingtaine de compagnies, d’artistes et de collectifs. Cette nouvelle saison culturelle départementale vise à valoriser les usages artistiques et culturels du numérique en renforçant le rayonnement et la visibilité des événements proposés. Il a également pour objectif d' offrir aux habitants du département une programmation diversifiée autour de la thématique du numérique en s’appuyant sur les productions d’artistes qui explorent le numérique comme objet ou sujet de leurs processus de création. La Saison numérique met en lumière le rôle moteur et les retombées de la créativité numérique sur le plan artistique, culturel, social et économique et de familiariser le public au numérique.

Les quatre thématiques du festival

La Saison numérique 2023 s’articule autour de quatre axes qui rythmeront la programmation :

S’initier

Vibrer

Partager

S’immerger



Des évènements se dérouleront à Amagney, Audincourt, Baume-les-Dames, Besançon, Montbéliard, Pontarlier, Quingey, Saint-Hippolyte, Sancey, Sochaux, Tallenay.

Partenaires de la Saison numérique #7 : Archives départementales du Doubs, CDN (centre dramatique national) de Besançon, Centre image, pôle d’éducation aux images de Bourgogne-Franche-Comté, Côté cour, Les deux scènes, MA scène nationale, Le Moloco, Nouvelles Formes, La Sarbacane, 3615 Señor, La Saline royale d’Arc-et-Senans, Bibliothèque d’Amagney, Médiathèque de Saint-Hippolyte, Ville de Baume-les-Dames, Ville de Pontarlier