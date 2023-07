Filet de lieu jaune croûte de Comté, mousseline de céleri aux éclats de morilles, jus à l’anguille fumée

A l’été 1986, Niagara chantait déjà C’est l’amour à la plage ; Et mes yeux dans tes yeux ; Baisers et coquillage ; Entre toi et l’eau bleue. Le refrain d’un vieux tube qui n’a pas pris une ride, tant la période de l’été continue d’être associée à un temps d’insouciance sexuelle et aux amours passagers. L’été est-il véritablement propice à la sensualité ? Fait-on davantage l’amour l’été ? Quid des périodes de fortes chaleurs qui fatiguent les corps et dissuadent de se toucher ? Karine Bertrand, sexologue à Besançon, nous invite à ralentir la cadence et à faire de l’été un moment privilégié pour écouter son corps et ses désirs. Tout en volupté.