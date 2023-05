Focus sur la Franche-Comté et ses horlogers dans un magazine d'Arte

Entre un sujet sur New York à la sauce ”Sex & the city” et un sujet sur les baklavas en Tunisie, l’émission Invitation au voyage diffusée le 12 mai 2023 sur la chaîne Arte fait un focus sur Besançon, capitale de l’horlogerie en France et sur la Franche-Comté.

”Tic tac, la Franche-Comté des horlogers”, tel est le titre du reportage sur la région de ce magazine culturel. Le synopsis : C’est une notion bien mystérieuse qui fascine depuis les origines de l’humanité : le temps. Et dans cette quête ininterrompue, le massif du Jura et les méandres du Doubs, en Franche-Comté, deviennent au XVIIIe siècle des terres inventives pour le connaître, l’appréhender et le maîtriser. Besançon et sa région, nourris par les sciences, ont donné l’heure à une bonne partie de la France. Cette terre agricole, frontalière de la Suisse, a vu naître des générations de "maîtres du temps". On y voit des images de Besançon, de Morbier et Morez...