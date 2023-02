Football : Damien Le Tallec signe au FCSM jusqu’en juin 2024

Le FCSM a conclu son mercato hivernal avec la signature de sa deuxième recrue Damien Le Tallec, le frère d’Anthony Le Tallec, déjà passé par le FC Sochaux.

Né le 19 avril 1990 à Poissy, le joueur est passé par les équipes jeunes du Havre AC et a rejoint le centre de formation du Stade Rennais en 2005. Évoluant à l’époque au poste d’attaquant, il y signe deux ans plus tard son premier contrat professionnel à 17 ans et remporte la Coupe Gambardella le 24 mai 2008 en marquant un but en finale.

À l’été 2009, Damien Le Tallec s’engage avec le Borussia Dortmund sans avoir joué avec l'équipe première rennaise.

Ce pilier des équipes de France jeunes (44 sélections des U16 jusqu’aux U20 den juin 2011) est sacré champion d’Allemagne en 2010/2011, avant de prendre en janvier 2012 la direction du FC Nantes où il découvre la Ligue 2 en jouant huit matches.

D'abord attaquant, le joueur recule au poste de milieu défensif

Après deux saisons en Ukraine, Damien Le Tallec recule au poste de milieu défensif. Passé par la Russie et la Serbie, il rejoint la France en juin 2018 et découvre la Ligue 1 avec Montpellier HSC, disputant 87 rencontres de championnat (pour 5 buts) en trois saisons.

En fin de contrat, Damien Le Tallec s’engage à l’été 2021 avec l'AEK Athènes où il joue une saison avant de retrouver la Russie le 30 août 2022 en s’engageant avec le FK Torpedo Moscou. Il a résilié le 13 janvier dernier son contrat avec le club moscovite au profit du FC SOchaux-Montbéliard où il portera désormais le numéro 8.