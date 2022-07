Ginko veut mieux accueillir les personnes handicapées

Comprendre son client, surtout s’il est différent, détecter ses difficultés, cerner ses besoins, l’écouter, le rassurer, c’est se donner toutes les chances de répondre le mieux possible à ses attentes et de lui offrir la liberté d’être mobile.

Les agents de l’Agence Ginko Mobilités et ceux de la relation clients terrain ont été ainsi sensibilisés en formé an lien avec les associations de personnes handicapées. Mêlant théorie et pratique, cette formation propose aux équipes Ginko au contact des clients des focus et des témoignages sur différentes situations vécues par les personnes en situation de handicap ainsi que des mises en situation pour les agents Ginko « valides ».

"Chaque voyageur quels que soient sa situation, son âge, son handicap, doit pouvoir se déplacer normalement, sans contrainte et en toute sécurité sur le réseau Ginko." Kéolis Besançon Mobilités.

Tous les handicaps

Cette formation s’est déroulée suivant trois modules d’une demi-journée dédiés à différents types de handicaps (déficience motrice, déficience sensorielle, déficience mentale) et se poursuivra à l’automne. 16 personnes à l'agence commerciales en charge de l'accueil téléphonique et physique à la boutique Ginko ont par exemple été sensibilisés par l'association "Droits Devant 25" représentant les handicapés intellectuels.

Ces formations répondent à différents objectifs, de la reconnaissance et la compréhension des différents types de handicaps à l'identification de situations potentiellement handicapantes. Enfin, l'enjeu est de "répondre aux attentes" des personnes en situation de handicap et "valoriser un confort pour tous".