Grand Besançon Métropole débloque une aide de 20.000€ pour Mayotte

Grand Besançon Métropole s’est ainsi associé à l'appel de la Croix-Rouge française et de la Fondation de France pour venir en aide aux habitantes et habitants de Mayotte en votant une aide de 20.000€ en faveur de la Fondation de France.

La Ville de Besançon a fait savoir qu’elle soumettrait la même proposition aux élus lors du prochain conseil municipal de janvier 2025 au cours duquel une attribution de 20.000€ à la Fondation de France sera également proposée pour aider à la reconstruction de l’île. "L’urgence actuelle, c’est de débloquer des fonds pour la reconstruction, et pour l’aide humanitaire d’urgence" a précisé la Ville de Besançon qui appelle de ce fait à "la solidarité de toutes et tous, en participant aux collectes de la Fondation de France et de la Croix Rouge".

De son côté, le CHU de Besançon a, lui aussi, participé à cet élan de solidarité en envoyant le 17 décembre dernier une chargement vital comprenant notamment un poste sanitaire mobile permettant la prise en charge de 250 victimes.