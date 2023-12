Grand Besançon Métropole présent au salon international de l’immobilier d’entreprise

Grand Besançon Métropole sera présent au SIMI, salon international de l’immobilier d’entreprise qui rassemble la communauté de l’industrie française de l’immobilier, conseils en ingénieries, prestataires de services et experts en rénovation urbaine et friches du 12 au 14 décembre 2023.

Dans un contexte de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à l’horizon de 2050, de lutte contre les ilots de chaleur grâce à la végétalisation des sites industriels et commerciaux, de transformation des ZAE, de mutualisation des espaces de travail, de mobilité douce et de rénovation énergétique, ce salon sera l’occasion pour GBM "de mettre en lumière ses projets aboutis et à venir" précise le communiqué.

Cette édition 2023 placée sous le sceau d’un "Immobilier qui sait se réinventer et nous réenchanter", est par ailleurs, "une belle occasion pour évaluer les grandes tendances, les meilleures pratiques en France et à l’international" détaille Grand Besançon Métropole.

GBM profitera de sa présence lors de ce salon pour présenter plusieurs de ses "lignes forces" conclut le communiqué.