Grandes Heures Nature continue dimanche à Besançon…

C'est dans le parc Chamars, un espace naturel en plein coeur du centre-ville de Besançon, que la programmation sportive de Grandes Heures Nature se déroule avec son village d’exposants et la présence d’équipementiers, des spectacles et d’animations pour petits et grands.

Ce dimanche, des animations et initiations seront ouvertes au public de 10h à 18h et les visiteurs pourront s’informer et échanger dans l’espace équipementiers. Des conférences seront animées à 11h, 12h, 13h, 14h, 15h et 16h. Le Raid Kids se déroulera de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Côté spectacle sportif, le public pourra assister à des démonstrations de high-lines de 11h à 12h et de 16h à 17h. Un concert se déroulera de 17h à 18h. Enfin, un show son et lumière intitulé "Metolog" se tiendra de 18h à 20h.

La buvette ferme entre 19h30 et 20h00.