Grève du 7 février : 1 TER sur 2 en Bourgogne Franche-Comté

SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou reporter leurs déplacements prévus ce jour et recommande aux voyageurs qui sont dans l’impossibilité de différer leur déplacement de vérifier la circulation des trains la veille, ce lundi à partir de 17h sur les sites et applications SNCF.

Les voyageurs TGV et Intercités concernés par l’annulation de leur train seront contactés par mail ou SMS à partir de ce lundi afin d’échanger leur billet sans frais pour un autre train autant que possible ou d’annuler leur billet sur les sites et applications SNCF et être remboursé intégralement. Cette démarche est valable pour les voyages du lundi 6 à 18h au jeudi 9 à 8h00 et doit être réalisée avant le départ du train.

Le trafic en Bourgogne Franche-Comté

Circulation des TGV : 2 TGV sur 5 en moyenne

Circulation des TER BFC : 1 circulation sur 2 en moyenne

Des trains circuleront uniquement sur les axes suivants :

Axe Dijon <> Chalon-sur-Saône <> Mâcon <> Lyon

Axe Paris-Bercy <> Dijon <> Lyon

Axe Paris-Bercy <> Laroche-Migennes <> Corbigny

Axe Paris Gare de Lyon <> Laroche Migennes <> Dijon

Axe Les Laumes <> Dijon <> Is-sur-Tille

Axe Dijon <> Seurre

Axe Dijon <> Etang <> Nevers

Axe Chalon-sur-Saône <> Montchanin <> Etang

Axe Dijon <> Dole <> Besançon

Axe Besançon <> Montbéliard <> Belfort

Axe Dole <> Frasne <> Pontarlier <> Vallorbe

Axe Belfort <> Besançon <> Lyon

Axe Belfort <> Delle

Environ 89 bus de substitution routière viendront compléter ces circulations.